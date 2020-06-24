Фото: mvs.gov.ua

В Ивано-Франковской области из-за вызванного непогодой затопления эвакуируют жителей пгт Ланчин и районную больницу в городе Галич.

Эвакуация осложняется тем, что среди пациентов есть люди с COVID-19, сообщил во время визита в Ивано-Франковскую область премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Соответственно, сейчас проинспектировав равнинную часть, будем принимать решения, проведем комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и будем принимать решение о выделении средств и оперативных мер", - сообщил премьер в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Фото: mvs.gov.ua

Министр МВД Арсен Аваков, который также отправился в наиболее пострадавшие от паводка районы области, сообщил, что в пгт Ланчин подтоплены около 160 домов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Фото: mvs.gov.ua

"Эвакуированы 200 человек, другие отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газо- и электроснабжение, идет замыкание, работают электрики... Перебрасываем сюда крупногабаритную технику НГУ, дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду. Люди почувствуют защиту и помощь государства", - сообщил министр.

В целом в Надвирнянском районе подтоплены 16 населенных пунктов, 604 жилых дома 26 автомостов и 181 км дорожного покрытия.

Напомним, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

В целом разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.