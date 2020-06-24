В Одессе возле пляжа "Дельфин" зарегистрировали превышение нормы нефтепродуктов в воде

В Одессе в районе пляжа "Дельфин" зафиксировали превышение содержания нефтепродуктов в Черном море. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Государственной экологической инспекции Андрея Мальованого.

"22-23 июня инспекторы вместе с представителями Одесского филиала ГП "АМПУ" мониторили показатели загрязняющих веществ в воде. Имеются такие результаты: 22 июня содержание нефтепродуктов зафиксировано на уровне нормы (0,05 мг/дм3), 23 июня в 11 показатели несколько превышали - количество нефтепродуктов в дм3 воды составяло 0,11 мг, что в два раза больше нормы", - сообщил он.

Мальованый добавил, что уже около 18:45 того же дня содержание нефтепродуктов в воде вернулось к допустимым величинам.

"Госэкоинспекция продолжит наблюдать за показателями в месте затонувшего танкера. О результатах обязательно сообщу", - добавил он.

Напомним, что 21 июня из затонувшего у побережья Одессы в ноябре 2019 года танкера "Делфи" вылилось топливо, пятно распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Судно потерпело крушение около одесского берега 22 ноября 2019 года. Танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и перевернулся. Экипаж эвакуировали. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера превысила норму в 157 раз. Позже, постепенно показатели проб воды начали улучшаться.

Городские власти обещали убрать танкер до начала курортного сезона, но он все еще на месте.