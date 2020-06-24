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В четверг до +28 градусов, без осадков

Ночью в столице +15…+17 градусов.

В четверг до +28 градусов, без осадков
Фото: kiev.informator.ua

В четверг, 25 июня, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, только ночью в Хмельницкой области, а днем в Волынской и Ривненской областях без существенных осадков; днем местами грозы и кое-где град, ветер восточный, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+27 градусов, в Ивано-Франковской области +20…+25 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +13…+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

24 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +24 градуса.

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