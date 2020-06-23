ГосЧС объявила штормовое предупреждение в связи с паводком в Черновцах

Штормовое предупреждение объявлено в связи с тем, что на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка.
Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По информации Укргидрометцентра, 24 июня на р. Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18:00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с". - говорится в сообщении.
В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:
- затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;
- затопление сел Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;
- срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с. Костичаны Новоселицкого района;
- затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга Новоселицкого района;
- затопление автомобильной дороги и рынка "Добробут", начальное затопление Калиновского рынка г. Черновцов.
Ранее сообщалось, что Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте.