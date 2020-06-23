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ГосЧС объявила штормовое предупреждение в связи с паводком в Черновцах

Уровень воды в Пруте может подняться выше 7 метров.

ГосЧС объявила штормовое предупреждение в связи с паводком в Черновцах
Фото: Молодий буковинець

Штормовое предупреждение объявлено в связи с тем, что на реке Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 24 июня на р. Прут - пост Черновцы ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка высотой 680 -730 см над нулем поста (уровень воды на 18:00 23 июня равен 417 см), максимальным расходом воды в пределах 2320-2690 м3/с". - говорится в сообщении.

В результате прохождения максимального уровня высокого дождевого паводка ожидается:

  • затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов;
  • затопление сел Маршинцы, Тарасовка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района;
  • срабатывание сигнальных устройств, затопление блоков сигнализации заставы с. Костичаны Новоселицкого района;
  • затопление блоков сигнализации воинской части с. Мамалыга Новоселицкого района;
  • затопление автомобильной дороги и рынка "Добробут", начальное затопление Калиновского рынка г. Черновцов.

Ранее сообщалось, что Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте.

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