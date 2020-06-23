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В Донецкой области пограничники задержали боевика-ефрейтора

Мужчину задержали возле КПВВ "Новотроицкое"при попытке побега.

В Донецкой области пограничники задержали боевика-ефрейтора
Фото: dpsu.gov.ua

В Донецкой области пограничники задержали мужчину, который оказался боевиком-ефрейтором.

Об этом сообщаетcя на сайте Государственной пограничной службы.

Мужчину задержали вблизи КПВВ "Новотроицкое" на контрольном пункте "Березовое-2" при попытке побега.

"Задержанный рассказал, что, направляясь к своим позициям, случайно наткнулся на контрольный пост сил ООС. Боевик сообщил, что в 2018 году по собственному желанию пришел на службу в незаконные вооруженные формирования. Он признался, что нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.

У задержанного обнаружили паспорт "ДНР", военный билет, военную форму российского образца в дорожной сумке.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к свержению власти в Украине.

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