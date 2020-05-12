Администраторами таких групп в соцсетях были двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска.

Сотрудники Службы безопасности прекратили деятельность группы интернет-агитаторов, которые по указанию российских кураторов распространяли в интернете публичные призывы к свержению украинской власти.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что двое жителей Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в соцсетях сепаратистские сообщества и действовали под "прикрытием" украинской SMM-структуры.

"В интернете они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантине из-за COVID-19, дискредитацию органов государственной власти. Но главное - агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины. Результаты лингвистической экспертизы этих материалов подтверждают: они содержат публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя", - отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

У подозреваемых провели обыски и изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее СБУ заявила о разоблачении группы лиц, готовивших провокации в Одессе ко 2 мая.