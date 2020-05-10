Чиновников Сумского облсовета подозревают в присвоении 1,5 млн грн, выделенных на детскую больницу

Служба безопасности подозревает чиновников одного из управлений Сумского облсовета в растрате более 1,5 миллиона гривен, выделенных для областной детской клинической больницы. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По предварительным данным следствия, должностные лица одного из управлений Сумского облсовета при организации тендера на приобретение 80 компьютеров для медучреждения искусственно завысили стоимость продукции на более 1,5 миллиона гривен", - сообщили в СБУ.

Деньги были перечислены на аффилированную коммерческую структуру, которая благодаря вмешательству чиновников безосновательно одержала победу в ходе проведения торгов.

Оперативники спецслужбы задокументировали проведения сделки по выводу в "тень" бюджетных денег. Во время обысков по месту работы фигурантов правоохранители обнаружили документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В ходе проведения следственно-оперативных действий руководитель одного из управлений облсовета пытался избавиться от незадекларированных 10 тыс. долларов США и технических паспортов на два автомобиля, которыми он пользовался. Вещественные доказательства должен был незаметно вынести из помещения его подчиненный.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ заблокировала схему вымогательства денег на границе во время карантина в пункте пропуска "Бачевск" Сумской области. Сотрудники одной из смен за пересечение границы собирали по 2 тыс. грн с микроавтобуса.