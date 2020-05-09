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В Херсоне за нарушение карантина задержали трех участников акции к 9 мая

На них составили админпротоколы.

Фото: УНИАН

В Херсоне за нарушение карантина задержали трех участников мероприятий ко Дню победы над нацизмом

В областной полиции сообщили, что акции к 9 мая завершились без грубых нарушений порядка. Протоколы составлены по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей".

УНИАН со ссылкой на спикера областной полиции пишет, что админпротоколы также составили на тех, кто не реагировал на замечания правоохранителей относительно запрещенной символики.

Фото: https://ks.suspilne.media

Фото: УНИАН

Издание отмечает, что акции по случаю Дня победы над нацизмом прошли в Парке славы возле Вечного огня и монумента "Воинам-освободителям" и носили неофициальный характер. 

В мероприятиях в основном участвовали депутаты Херсонского горсовета от партий "Оппозиционная платформа - За Жизнь" и "Наш край", а также сторонники этих политических сил. Также на акции был замечен внефракционный народный депутат Игорь Колыхаев - мажоритарщик, избранный в Херсонской области в избирательном округе № 184.

В акции участвовали около 100 человек. Сотрудников полиции, охранявших порядок, также было около 100. Полицейские раздавали всем желающим защитные маски.

Во время шествия большинство участников акции сняли защитные маски и уже без них подошли к памятнику. 

Митинг или какое-либо другое собрание участники акции не проводили. Акция продолжалась около 1,5 часа.

Напомним, в Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина. Пророссийские граждане вели себя агрессивно и провоцировали словесные перепалки.

Из-за автопробега с красными флагами в Запорожье произошли стычки. Акцию устроила пророссийска организация "Полк Победы".

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