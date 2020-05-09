В Херсоне за нарушение карантина задержали трех участников мероприятий ко Дню победы над нацизмом.
В областной полиции сообщили, что акции к 9 мая завершились без грубых нарушений порядка. Протоколы составлены по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей".
УНИАН со ссылкой на спикера областной полиции пишет, что админпротоколы также составили на тех, кто не реагировал на замечания правоохранителей относительно запрещенной символики.
Издание отмечает, что акции по случаю Дня победы над нацизмом прошли в Парке славы возле Вечного огня и монумента "Воинам-освободителям" и носили неофициальный характер.
В мероприятиях в основном участвовали депутаты Херсонского горсовета от партий "Оппозиционная платформа - За Жизнь" и "Наш край", а также сторонники этих политических сил. Также на акции был замечен внефракционный народный депутат Игорь Колыхаев - мажоритарщик, избранный в Херсонской области в избирательном округе № 184.
В акции участвовали около 100 человек. Сотрудников полиции, охранявших порядок, также было около 100. Полицейские раздавали всем желающим защитные маски.
Во время шествия большинство участников акции сняли защитные маски и уже без них подошли к памятнику.
Митинг или какое-либо другое собрание участники акции не проводили. Акция продолжалась около 1,5 часа.
Напомним, в Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина. Пророссийские граждане вели себя агрессивно и провоцировали словесные перепалки.
Из-за автопробега с красными флагами в Запорожье произошли стычки. Акцию устроила пророссийска организация "Полк Победы".