Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню Лещенко, поддержавшего аннексию Крыма

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню Льва Лещенко, который входит в черный список Министерства культуры Украины за поддержку аннексии Крыма.

Напомним, с 2015 года в Украине 9 мая вместо "Дня Победы" отмечается "День победы над нацизмом во Второй мировой войне".

Лев Лещенко входит в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. В марте 2014 он поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий Путина в Украине.