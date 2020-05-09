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Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню Лещенко, поддержавшего аннексию Крыма

Лев Лещенко включен в черный список украинского Минкульта.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы песню Льва Лещенко, который входит в черный список Министерства культуры Украины за поддержку аннексии Крыма.

Напомним, с 2015 года в Украине 9 мая вместо "Дня Победы" отмечается "День победы над нацизмом во Второй мировой войне".

Лев Лещенко входит в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. В марте 2014 он поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение деятелей российской культуры в поддержку агрессивных действий Путина в Украине.

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