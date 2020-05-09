Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус
Рада проголосовала за законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
На сайте Кабмина опубликовали постановление о смягчении карантина с 11 мая
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 14 000
"Слідство.інфо": Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство
"Слідство.інфо": Дубинский в 2017 году подал документы на румынское гражданство
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
Дмитрий Кулеба: «Отношения с США не заморожены, но я бы их отдал в химчистку»
Дмитрий Кулеба: «Отношения с США не заморожены, но я бы их отдал в химчистку»
ГлавнаяПолитика

Россия предложила ограничить доступ ОБСЕ в ОРДЛО

Украинская сторона не намерена обсуждать предложение.

Россия предложила ограничить доступ ОБСЕ в ОРДЛО
Фото: Макс Левин

Украина не намерена обсуждать выдвинутые Россией предложения по ограничению доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ОРДЛО.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ.

"Украинская сторона не будет обсуждать суть так называемых "правил семи требований доступа СММ ОБСЕ в ОРДО и ОРЛО, выдвинутых Российской Федерацией и ее марионетками в рамках Трехсторонней контактной группы, поскольку мы придерживаемся принципиальной позиции, что ни одна из сторон не имеет права нарушать свободу СММ в выполнении своего мандата", - заявил он.

Украина готова заслушать предложения относительно практических шагов для безопасного и свободного доступа СММ ОБСЕ по всей территории Украины, прежде всего, на временно оккупированных территориях.

Ранее в мае ОБСЕ констатировала увеличение числа нарушений "тишины" в районе ООС.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также