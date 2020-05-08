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Профильный комитет открыл путь к голосованию за "антиколомойский" закон

Депутатам предстоит рассмотреть 241 поправку.

Профильный комитет открыл путь к голосованию за "антиколомойский" закон
Фото: Макс Требухов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил финальную таблицу поправок к законопроекту №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон).

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

"Только что утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания (5 технических поправок). Общее количество - 241 правка. 11 поправок отклонены... Дорога законопроекта к голосованию Рады в целом 13 мая открыта", - написал Железняк в фейсбуке.

Напомним, что принятие этого закона - ключевое требование для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

В первом чтении его проголосовали еще 30 марта, но перед вторым чтением к нему внесли больше 16 тысяч поправок. Чтобы работа парламента не была заблокирована поправками, депутаты ввели особую процедуру для рассмотрения этого законопроекта.

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