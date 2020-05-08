Зеленский приехал в поселок Меловое на границе с Россией

С соседнего села в 1942 году началось освобождение Украины.

Президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения приехал в поселок Меловое, расположенный в Луганской области на границе с Россией.

Пресс-служба главы государства сообщила, что Зеленский посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям", где возложил цветы у Вечного огня и лампадки возле памятника.

Неподалеку от этого места расположено село Пивневка, ставшее первым населенным пунктом, который в декабре 1942 года освободили от нацистской оккупации.

День памяти и примирения, посвященный памяти более 80 млн жертв Второй мировой войны, отмечается в Украине с 2015 года.

В прошлом году Зеленский в этот день поздравил капитана ВМС СССР и связную УПА.