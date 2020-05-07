Социальный дисбаланс и "недобровольность" реформ - причина их неприятия украинцами, - Марсель Рьотиг

Большинство реформ, проведенных в последнее время в Украине, были осуществлены нелиберальным образом: их проведения требовали международные институты, а невнедрение грозило остановкой финансовой помощи или кредитных линий. К тому же, эти реформы обычно не улучшали социальный баланс и благосостояние большинства украинцев. Именно эти две причины, по мнению Марселя Рьотига, директора Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, помешали положительного восприятия реформ украинском. Об этом он заявил во время онлайн-круглого стола "Реформы в Украине. Возможны положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина?" и презентации социологического исследования «Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса», проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

"Я хотел бы привлечь внимание к некоторым цифрам, которые мы увидели в исследовании. Это - отношение населения к тому, каким образом они оценивают влияние западных партнеров на реформы, осуществляемые в стране. Мы видим, что 33 процента населения относятся положительно к этому, но примерно такая же цифра, 32 процента, относятся к влиянию западных партнеров или международных организаций негативно. Я задавался вопросом: почему можно наблюдать такую тенденцию, и почему, когда мы, вроде бы, делаем доброе, они таким образом воспринимаются? Значительная часть населения считает это влияние отрицательным. Ну, наверное, самым простым вариантом ответа было просто сказать, что эти реформы плохо коммуницируются, но я думаю, что причина на самом деле глубже. Вообще, если посмотреть, большое количество реформ, которые осуществлялись при поддержке международных партнеров или западных партнеров, были предпосылкой получения следующего транша денег от Международного валютного фонда. Или реформы, которые осуществлялись не были либеральными, или то, каким образом они были осуществлены, не соответствовало либеральной традиции. И часто такие реформы не привели к повышению уровня благосостояния населения, то есть не улучшению условий жизни людей в Украине", - отметил Марсель Рьотиг.

В частности, он привел пример разработки законодательства по вопросам труда. Существующие законопроекты в этой области, по мнению эксперта, противоречат нормам Международной организации по вопросам труда и некоторым нормам Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. "То, что было предложено, не соответствует этому положению. И я думаю, что можно было бы, например, повысить минимальную заработную плату. То есть большое количество реформ, которые не принимают во внимание вопросы социальной баланса", - отметил Марсель Рьотиг.

Согласно результатам исследования, лишь у 37,1% украинцев возникают положительные ассоциации, когда они слышат о реформах в Украине (8,4% - точно положительные, 28,7% - скорее положительные). В то же время, в 48,9% украинцев ассоциации с реформами отрицательные (31,3% - скорее негативные, 17,6% - точно отрицательные). 14 процентов опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. Об этом сообщила Светлана Балюк, руководитель департамента исследований Института Горшенина.

По мнению Марселя Рьотига, такие результаты исследования могут стать уроком, в том числе - для украинского правительства. "Я думаю, что украинскому правительству в процессе осуществления реформ также нужно учитывать соблюдение так называемого социального баланса", - отметил директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в сентябре-декабре 2019 года. Было проведено пять фокус-групповых дискуссий в Центральном (Киев), Западном (Львов), Восточном (Днепр), Южном (Одесса) и Северном (Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с местом проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.