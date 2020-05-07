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Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома реформ

Глава государства изменил госполитику реформ.

Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома реформ
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в указе №169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который глава государства подписал 7 мая.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

"Документом вносятся изменения в указы главы государства в отношении единой государственной политики реформ в Украине, обеспечения деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ", - сообщает пресс-служба президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что будет работать в Нацсовете реформ. Но не секретарем, как сообщали СМИ, а главой исполкома.

Как известно, Нацсовет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко. В документе отмечалось, что это - "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Персональный состав Нацсовета утверждает президент.

Согласно официальной информации, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета, последнее - в начале марта 2018 года.

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