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Следующее внеочередное заседание Рады перенесли на 13 мая (обновлено)

В "Слуге народа" предупредили, что это будет "очень длительное заседание".

Следующее внеочередное заседание Рады перенесли на 13 мая (обновлено)
Давид Арахамия
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада намерена провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о банках во втором чтении и проведения часа вопросов к правительству 13 мая.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передают "Українськi Новини".

"Не во вторник, в среду. Потому, что в понедельник выходной, во вторник какое-то количество людей не приедет по разным причинам... Решили сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте... Я думаю, что это займет, 10-12 часов, эта внеочередная сессия... Это может быть длительное заседание, так что готовьтесь", - сказал он.

По словам Арахамии, повестка дня формировалась по предложению комитетов и будет включать 14 вопросов.

Кроме законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам, который, по словам Арахамии, планируют рассматривать "в течение трех-четырех часов", Рада проведет час вопросов к правительству и заслушает отчет главы Национального банка.

Обновление. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук позже уточнила в фейсбуке, что на повестке дня внеочередного заседания 13 мая будет 26 вопросов.

Кроме ключевого законопроекта о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам, депутаты среди прочего рассмотрят:

  • законопроект об отмене налогов для врачей, которые работают с больными коронавирусом;
  • законопроект о освобождении ФОПов пенсионного возраста от единого социального взноса;
  • законопроект об оборонных закупках;
  • поправки в закон "о поправочном спаме", которые ограничат срок его действия;
  • законопроект об оптимизации сети и функционирования Центров предоставления административных услуг (ЦНАПов);
  • законопроект №3297, запрещающий банкам взимать неустойку, штрафы и пеню за просрочку платежей по кредитам во время карантина;
  • законопроект №3322 о введении механизма, который позволит уберечь от банкротства предприятия, пострадавшие из-за карантина;
  • законопроект о поддержке креативной индустрии;
  • постановление о возвращении к работе в пленарном режиме.

Напомним, парламент не работает в пленарном режиме до конца карантина, но время от времени собирается на внеочередные заседания.

Ранее  сообщалось, что Рада может собраться на внеочередное заседание в следующий вторник, 12 мая. Депутатам предстоит рассмотреть законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон). Благодаря упрощенной процедуре сравнительную таблицу из 16586 поправок удалось сжать до 230

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