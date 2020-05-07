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Кабмин официально уволил Монахову с должности Уполномоченной по защите государственного языка

Она была назначена языковым омбудсменом в ноябре 2019 года. 

Кабмин официально уволил Монахову с должности Уполномоченной по защите государственного языка
Татьяна Монахова
Фото: rbc.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль подписал распоряжение об увольнении Татьяны Монаховой с должности Уполномоченной по защите государственного языка.

Соответствующее распоряжение от 6 мая 2020 года опубликовано на сайте Кабмина.

"Уволить Татьяну Васильевну Монахову с должности Уполномоченной по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе.

Напомним, что в конце ноября правительство назначало заведующую кафедрой журналистики в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы Татьяну Монахову так называемым языковым омбудсменом. 

В декабре Монахова сообщила, что де-юре сможет приступить к выполнению своих обязанностей лишь через шесть месяцев, поскольку "первые полгода надо запускать юридическую машину защиты украинского языка".

24 апреля стало известно, что Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова подала в отставку. По ее словам, из-за пробелов в законе и бездействия Кабинета министров ей до сих пор не удалось создать секретариат уполномоченного, а без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату.

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