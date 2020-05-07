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СБУ пришла с обыском к бывшему главе Налоговой службы Верланову

"Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли".

СБУ пришла с обыском к бывшему главе Налоговой службы Верланову

Служба безопасности Украины провела обыск у бывшего председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", - написал Верланов.

Напомним, что Верланов выиграл конкурс на занятие должности главы Налоговой весной 2019 года. До этого он работал заместителем министра финансов, занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko, был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине, юристом в PwC.

24 апреля 2020 года Кабинет министров уволил Верланова после того, как министр финансов Игорь Уманский обвинил Налоговую службу в "скрутках" НДС.

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