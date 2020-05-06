​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Пентагоне заявили, что Россия и Китай используют пандемию COVID-19 для продвигания своих интересов в Европе
В Пентагоне заявили, что Россия и Китай используют пандемию COVID-19 для продвигания своих интересов в Европе
Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 украинского производства
Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 украинского производства
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
ГлавнаяПолитика

Участники Революции Достоинства выступили против реванша

"По молчаливому и благосклонному согласию властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля".

Участники Революции Достоинства выступили против реванша
Фото: Макс Левин

Участники Революции Достоинства сделали заявление против реванша пророссийских сил в Украине.

Подписанты считают, что власть "довела государство до предела масштабного кризиса и экономического коллапса".

"Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. По молчаливому и благосклонному согласию властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать памяти героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется Закон о государственном языке. Почти до нуля сведено реализацию курса Украины на Членс во в Европейском Союзе и НАТО ", - говорится в заявлении.

Участники Революции Достоинства, воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, деятели культуры и искусств предостерегают нынешнюю власть от "намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины".

"Революцию Достоинства невозможно остановить. Майдан - это не стихийный бунт или произвол. Майдан - это исторический пример национальной и социальной солидарности, взаимной поддержки и самопожертвования украинцев. Это - гражданский подъем, который неизбежно утвердит новую Украину", - подчеркивается в заявлении.

Подписанты призвали власть "не испытывать волю свободных людей".

"Реванш не пройдет. Мы были и остаемся верными присяге Украине, составленной на Майдане. В настоящее время возрастающей опасности призываем все национальные и общественные силы стать бок о бок против реванша и для защиты Майдана и свободы Украины", - призывают участники Майдана.

Заявление подписали более 180 политиков, общественных деятелей, правозащитников, писателей, журналистов, около полутора десятка общественных организаций.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также