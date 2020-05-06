Участники Революции Достоинства выступили против реванша

Участники Революции Достоинства сделали заявление против реванша пророссийских сил в Украине.

Подписанты считают, что власть "довела государство до предела масштабного кризиса и экономического коллапса".

"Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. По молчаливому и благосклонному согласию властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать памяти героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется Закон о государственном языке. Почти до нуля сведено реализацию курса Украины на Членс во в Европейском Союзе и НАТО ", - говорится в заявлении.

Участники Революции Достоинства, воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, деятели культуры и искусств предостерегают нынешнюю власть от "намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины".

"Революцию Достоинства невозможно остановить. Майдан - это не стихийный бунт или произвол. Майдан - это исторический пример национальной и социальной солидарности, взаимной поддержки и самопожертвования украинцев. Это - гражданский подъем, который неизбежно утвердит новую Украину", - подчеркивается в заявлении.

Подписанты призвали власть "не испытывать волю свободных людей".

"Реванш не пройдет. Мы были и остаемся верными присяге Украине, составленной на Майдане. В настоящее время возрастающей опасности призываем все национальные и общественные силы стать бок о бок против реванша и для защиты Майдана и свободы Украины", - призывают участники Майдана.

Заявление подписали более 180 политиков, общественных деятелей, правозащитников, писателей, журналистов, около полутора десятка общественных организаций.