Суд заочно арестовал одного из организаторов разгона Майдана Тоцкого

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения для бывшего первого заместителя главы СБУ, бывшего главы Антитеррористического центра Владимира Тоцкого.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Офиса Генерального прокурора, следственный судья Печерского районного суда Киева применил к бывшему первому заместителю Председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Тоцкого подозревают в превышении служебных полномочий и организации умышленных убийств на Майдане.

Подобные действия инкриминируются ряду других бывших чиновников, в том числе бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко, его заму Виктору Ратушняку, экс-главе Службы безопасности Украины Александру Якименко и бывшему начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петру Федчуку.

Решение суда о заочном аресте позволит начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда и объявлен в розыск.

Напомним, Тоцкий с осени 2013 года занимал должность первого заместителя председателя СБУ и главы Антитеррористического центра. В ноябре 2014 года он скрылся от правосудия в неизвестном направлении, а в 2015 году был объявлен в розыск по статье "государственная измена".

Генерал-майор Тоцкий считается одним из руководителей операции по разгону Майдана.