Фонд Порошенко передал больницам третью партию защитных костюмов для медиков

Еще 100 тысяч комплектов закуплено в Южной Корее.

30000 комплектов индивидуальной защиты для медперсонала, закупленные в Китае за счет компании Рошен и Фонда Порошенко, уже поступают в больницы по всей Украине. Как известно, по состоянию на 17 апреля уже 879 медицинских работников заболели коронавирусом, прирост заболеваемости угрожающий - около ста в сутки. Поэтому вопрос обеспечения медработников высокотехнологичными костюмами, а также очками, перчатками и другими средствами защиты является приоритетом номер один, считают в фонде.

Третья партия в 10 000 костюмов сегодня отправлена в больницу.

В Черкасскую область - 1900 костюмов, 1300 - в больнице Днепропетровщины. В Кременчуг на Полтавщине - 1100 костюмов, такое же количество - 1100 комплектов - отправлена в больницу Хмельницкой области.

Столичные больницы получили еще 1100 костюмов. По 800 костюмов передают во Львовскую и Тернопольскую. В Ивано-Франковск - 600, в Черновцы - 500.

Еще 800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой, Закарпатье, Одессы, Ровно и Херсона.

Врачам также доставлены 10 000 высококачественных защитных очков.

Еще 100 000 медицинских костюмов заказаны в Южной Корее. Там же закуплены 10 портативных рентген-аппаратов, которые ожидают получить и передать медучреждениям до конца апреля. В ближайшее время в больнице также передадут 60000 нитриловых перчаток.

Защитные костюмы для медиков от Порошенко течение трех недель переданы в 21 регион Украины. «Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты», - убежден экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. 10 апреля Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.