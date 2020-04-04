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Фонд Порошенко закупил 100 тысяч защитных костюмов для медиков

10 тысяч костюмов уже доставлены в Украину, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Фонд Порошенко закупил 100 тысяч защитных костюмов для медиков
Фото: eurosolidarity.org

Фонд Порошенко и корпорация «Рошен» закупили 100 тысяч защитных костюмов для обеспечения защиты украинских врачей, которые уже поступают в Украину. Об этом экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сообщил в прямом эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».Он, в частности, рассказал, что контрактирование медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. В частности, часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи. По словам Петра Порошенко, это доказывает, что запас медицинских товаров и оборудования надо делать заранее, когда коронавирус еще не охватил весь мир.

«Господь подарил Украине как минимум два месяца перед тем, как у нас начался пик эпидемии. Сейчас он начинается. 10 дней назад у нас были считанные больные, у нас сегодня - за тысячу больных. И количество больных, которых добавляется каждый день, больше сотни. Власть неэффективно, мягко говоря, использовала эти два месяца. Не была создана законодательная база, тогда еще были на складах и ИВЛ, и средства защиты - сейчас этого всего уже нет», - подчеркнул Порошенко.

«Знаете, сколько мы законтрактовали костюмов? Все, что было в Китае на 1,5 месяца - 70 тысяч. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя вдвое больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать в Корее 100 тысяч костюмов - мой Фонд и «Рошен», - отметил Порошенко.

«Сегодня на самолете благодаря Петру Алексеевичу - они закупили 10 тысяч костюмов - они приехали, мы помогли самолетом, они приехали сюда», - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что защита врачей - это приоритет номер один для всех в ситуации эпидемии.

«Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал, ездил на скорую, оказывал услуги, его надо защитить. Потому что если врачи в течение первой недели заболеют - в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить. Вы знаете, сколько у нас врачей-эпидемиологов - инфекционистов, вирусологов? Меньше 3 тысяч всего. Сейчас надо переучивать врачей других специальностей на срочных курсах для того, что мы были способны дать отпор пандемии», - убежден Порошенко.

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