​Киев запустил мобильные бригады, которые делают тесты на коронавирус дома

Для медиков были проведены видео-инструкции по забору биоматериала у пациентов с подозрением на COVID-19.

Киевская городская государственная администрация запустила мобильные медицинские бригады по проведению сбора образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на коронавирус методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"На сегодняшний день такие бригады созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы", - рассказал замглавы КГГА Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что столица очень тщательно подготовилась к этому шагу. Так, определен алгоритм функционирования мобильных бригад - от состава до их обеспечения средствами индивидуальной защиты и тестами, сумками-холодильниками, комплектами для забора образцов, дезрастворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты и т.п.

Также для медиков организованы обучение и подготовлены подробные видео-инструкции по забору биоматериала у пациентов с подозрением на COVID-19.

Поворозник добавил, что таким образом столичные власти принимают необходимые меры для минимизации распространения коронавирусной инфекции, в том числе - при диагностировании.

"Однако, подчеркиваю, что такие бригады выезжают к человеку с подозрением на исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это - не служба такси, которая по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ", - подчеркнул Поворозник.

Напомним, ранее Офис президента сообщил о закупке реагентов на миллион тестов и отправке в больницы 12 тысяч защитных костюмов.