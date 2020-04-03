Иммунитет, красивая кожа и карантин

Кожа в период карантина. Вы скажете, выжить бы, коронавирус, синтия и экономический кризис, о коже ли думать?

Иммунитет, как много в этом слове…

Организм - целостная биологическая совершенная система, в которой все взаимосвязано.

Интерферон связан с теми микроорганизмами с которыми мы симбиотически живем.

Например, Bacillus subtilis - для формирования естественного иммунитета.

Она продуцирует вещества, которые составляют основу нашего иммунитета. Интерферон, как одно из них.

Иммунитет базируется на двух китах: закисленности крови и ощелачивании лимфы. В капиллярах течет 80% жидкости и они переплетены в организме. И чем больше у нас будет разница концентрации между капиллярами крови и капиллярами лимфы, тем сильнее будет ионно – обменные процессы. Это прямой и обратный осмос, которые и определяют суть процессов нашей иммунной системы. Усвоение питательных веществ и выведение токсинов.

Кровь

Термин “густая кровь” не что иное, как зашлакованность. Когда организм уже не может вывести токсины из организма. Осложнение при пневмониях , тоже чаще у зашлакованных.

Закислить кровь можно яблочным или винным укусом холодного отжима или бальзамом Болотова. Количество соляной кислоты, вырабатываемой человеком с 25 до 50 лет падает в 5 раз. Поэтому нарушается переваривание пищи. В результате, в 5 раз больше токсинов забивают наш организм. Забивают периферийное кровообращение.

Кожа

Сухая кожа – это когда самый верхний слой , эпидермис- плохо удерживает влагу. В самом верхнем слое сосредоточены все барьерные функции. Гидро – липидная мантия, которую мы разрушаем мылом и дезсредствами, делает кожу уязвимой для бактерий, вирусов и грибов! Поэтому, качественные крема для лица, рук и тела с исключительно физиологичной основой спасут вас от последующих проблем со здоровьем.

Обезвоженная кожа- это проблема дермы(собственно кожи). Причина обезвоженности – нарушение кровоснабжения. 80 % капилляров забиты, жидкость идет только по крупным сосудам, а они не справляются с нагрузками. В дерму не поступают вода и питательные вещества и не уходят токсины (хронические воспалительные процессы, остатки филлеров и т п)

Целлюлит, капиллярные сеточки на теле и лице - это только начало снежного кома проблем со здоровьем....

В итоге это отражается на всем организме! Страдают все органы и системы!

Лимфа

Ph 11-12

К 50 годам лимфа обессоливается, а это электролиты. И Ph лимфы падает до 8.

То есть количество солей (калий, натрий) в организме в дефиците. После 50 лет дефицит соли для человека 60-70 кг , это 2 – 3 г соли в сутки!

Полюбите сауну и баню. Прогревание тела с последующим втиранием морской соли в кожу повысит Ph лимфы.

Баланс имунной системы зависит от закисления крови и защелачивания лимфы.

Увеличивая осмотическое давление капилляров, мы тем самым увеличиваем активность имунной системы.

Наши действия (на время карантина):

- биоспорин 30 дней по 1 капсуле перед сном. Запивая стаканом воды теплой;

- лактиале (после биоспорина) 30 дней по 1 капсуле перед сном, запивая стаканом воды теплой;

- утром натощак выпивайте стакан теплой воды с 1 чайной ложкой яблочного (винного) уксуса холодного отжима;

- сауна или баня со скрабированием морской солью 1 раз в неделю! Или ванны с морской солью (после скрабирования тела);

- питьевой режим, вода теплая или горячая по желанию до 1.5-2 литров в день, по комфортности. Лучше пить часто и по немногу;

- исключить яды из питания - алкоголь, шипучие напитки (особенно кока-колу), сахар, белую муку, дрожжи, майонезы , копчености, консервы;

- кушать больше живой еды – овощи ( лук, чеснок, квашенная капуста, имбирь), фрукты, пророщенные злаки. ”Омега 3” хорошего качества. Топленое (сливочное масло) 20 грамм в день. Пряности – корица, куркума, черный тмин. Морская соль;

- улучшайте кровоток во всех отделах позвоночника ( йога, пилатес, зарядка);

- используйте крема для лица и тела немецкой фирмы Доктор Белтер;

- гуляйте на свежем воздухе;

- исключите гаджетозависимость. Это сохранит вашу нервную систему;

Будьте здоровы и счастливы!