ЗСЖ: з чого все починалось

Виявляється, мода на ЗСЖ народилася не вчора. Ще сто років тому в Європі були люди, які практикували загартовування і фітнес, фітотерапію і детокс.

Фото: Bon Appetit

На початку XX століття світ вже переживав хвилю інтересу до природних способів оздоровлення та цілющої сили руху. Цей рух почався в Німеччині і отримав звучну назву «Реформа життя» – Lebensreform. Хоча ідеї «здорового духу в здоровому тілі» і природного зцілення були відомі ще в античності, саме промислова революція поставила на порядок денний питання здорового способу життя.

Індустріалізація відірвала масу робітників і клерків від звичного сільського способу життя, тісно пов’язаного з природними циклами, і змусила кинутися в міста, де життя незаможних верств населення протікало в скупченості і антисанітарії. Тому розвиток натуропатичних практик з самого початку йшов поряд з ідеями екології та гуманізму. Історія натуропатії – це багато в чому історія талановитих особистостей, безстрашних візіонерів. Як правило, навколо кожного з них складалася власна школа, яка розвивала його ідеї. Практично всі вони пройшли через болісні особисті кризи і хвороби, щоб відродитися з новими силами.

Себастьян Кнайпп: зцілення водою

Талановитий і небагатий юнак зі швабського села з дитинства хотів стати священиком, але від старанних занять захворів на туберкульоз, що в середині XIX століття було явищем звичайним. Сила духу і віра допомогли йому зцілитися, купаючись в холодному осінньому Дунаї. З цього моменту він пристрасно захопився водними процедурами, детально розробляв методики розтирань, обливань, компресів, експериментував з лікарськими травами. Через 35 років його скромна домашня купальня перетворилася в гідротерапевтичних інститут з басейнами, ваннами, водними доріжками і штатом лікарів – фізіотерапевтів. Кнайпп став видним популяризатором гідротерапії і здорового способу життя і опублікував безліч книг, одна з яких має промовисту назву «Як треба жити». Можна сказати, що Кнайпп багато в чому створив сучасну бальнеотерапію, а його спадщина була розвинена численними послідовниками.

Адольф Юст: велика сила глини

Водолікування по Кнайппу не допомогло молодому книгопродавцю Адольфу Юсту, що страждав на нервовий розлад. Тоді він став шукати власні методи зміцнення здоров’я. Поступово на шляху до одужання у нього склалася власна філософія, яку він назвав «Назад до природи!» Юст відкрив користь натуральної детоксикації за допомогою природніх мінералів-абсорбентів, кращим з яких він вважав осадочну гірську породу – лес. Метод виявився придатним до широкого кола проблем. В оздоровчому центрі Юнгборн успішно використовувалися глиняні ванни, місцеві і повні обгортання, маски. Юст вперше почав вивчати і косметичний потенціал лесу, а детокс-процедури стали невід’ємною частиною будь-яких оздоровчих програм

Рудольф Штайнер: загадки природних ритмів

Якщо Кнайпп і Юст були суто земними практиками, то протилежністю їм можна вважати Рудольфа Штайнера, засновника антропософії. Його цікавили духовні світи і висока філософія. Сприймаючи світ як єдиний злагоджений організм або музичний інструмент, він досліджував вплив ритмічних рухів тіла на внутрішній розвиток особистості, а зміну місячних фаз – на ріст рослин. У своїх лекціях 1924 він заклав основи першої екологічної господарської системи – біодинаміки. Натуральні підгодівлі і природні засоби захисту рослин, чергування різних культур на одній ділянці, облік циклів сонячної та місячної активності – всі ці ідеї Штайнера були об’єднані в Екостандарт Demeter, який є однією з найстаріших і автентичних систем природнього контролю та дозволяє виробляти продукцію з особливо високою біологічною активністю.

Вальтер Рау: гармонія фітотерапії

Послідовником Штайнера був Вальтер Рау, спадкоємець старовинної миловарної династії зі Штутгарта. Уважно вивчаючи цілющі рослини, він звернув увагу на відому з давніх-давен запашну траву – валеріану кельтську, яку в альпійських селах називали «Шпайк». На відміну від валеріани лікарської, вона діяла двояко – розслабляла тіло і тонізувала розум. Мило з екстрактом цієї дивної рослини стало бестселером фірми Вальтера Рау, а шпайк – його талісманом. Виявилося, що можна об’єднати високе і низьке – зміцнення духу і щоденні гігієнічні процедури. Ця думка дивним чином перегукується і з холістичними концепціями східної медицини, і сучасною сферою спа-оздоровлення, яка почала бурхливо розвиватися, коли зростання технологій і збільшення темпу життя привели до поширення симптомів стресу і хронічної втоми.

Отто Грайтер: здорове травлення – ключ до гарного самопочуття

Історія компанії «Салюс» теж почалася з нездужання її засновника – молодого доктора медицини Отто Грайтера. У пошуках зцілення для свого слабкого шлунка він почав збирати по крупицях знання про цілющі трави і мінерали, розробляти спеціальні фізичні вправи для тренування м’язів черевного преса. Уникнувши таким чином серйозної операції, Грайтер вирішив заснувати виробництво трав’яних чаїв і еліксирів, щоб його цілісна концепція оздоровлення стала доступна всім. Незабаром він став співпрацювати з кооперативною мережею ReformHaus, заснованою піонерами руху Lebensreform. У формулі рідкого залізо здобув тоніка Флорадікс Ликвид Айрон Формула віртуозно скомпоновані травні трави, вітаміни і легкозасвоювана сіль заліза.

Вальтер Шоненбергер: свіжі соки – концентрати життя

Молодий фармацевт Вальтер Шоненбергер ще під час навчання зацікавився рослинними соками. Він був переконаний, що рослина може повністю розкрити свою цілющу дію тільки в свіжому вигляді і при використанні всіх його частин. Вальтер шукав спосіб щадити заготовки соків без консервантів і зі збереженням максимуму біоактивних речовин. У 1927 році під Штутгартом була відкрита фабрика свіжих соків, першою продукцією якої були соки кропиви, салату латук і глоду. Сьогодні бренд «Шоненбергер» входить до складу концерну «Салюс-Хаус» – так об’єдналися два старих натуропатичних підприємства. На основі свіжих соків випускаються не тільки харчові продукти, а й препарати для прийому всередину, і численна косметична продукція. Сьогодні ідеї Lebensreform отримали новий імпульс в Німеччині та інших країнах Європи. Екологічні практики стали повсякденністю, а магазини Reform-Haus працюють в сотнях німецьких міст.