Здорове волосся – це можливо

Мати гарне волосся дуже важливо для будь-якої людини. Але варто пам’ятати, що краса волосся нерозривно пов’язана із їх здоров’ям. Для того щоб мати здорове, міцне волосся, яке буде радувати як їх власницю, так і оточуючих її людей, за волоссям необхідно регулярно доглядати.

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Останнім часом питання по догляду за волоссям викликають у всіх без винятку підвищений інтерес. Пояснюється це появою величезної кількості рекламних роликів, в яких красуні-моделі вражають глядачів розкішним волоссям різної довжини і відтінків, або ж поверненням на прилавки магазинів різних косметичних засобів по догляду за волоссям: гелів, лаків, мусів – не так вже й важливо. Сучасний ідеал краси ґрунтується на прагненні виглядати відмінно перш за все завдяки своїй «природності». Тому начісування, тугі кільця кучерів і інші примхи жіночої моди в області зачісок залишилися в минулому.

Тепер по-справжньому красивою і стильною може вважати себе жінка, що має, крім усього іншого, здорове, доглянуте волосся.

Волосся – жива частина організму

Структура волосся

У шкірі голови і тіла знаходиться безліч крихітних волосяних мішечків – фолікулів, з яких росте волосся. Фолікули закінчуються потовщенням – цибулиною, в якій знаходиться волосяний сосочок, що складається з густого сплетіння нервових волокон і судин, що насичують волосся всім необхідним. У волосяному сосочку постійно утворюються нові клітини, які просуваються по ньому вгору і виходять назовні через отвір в шкірі – пору. Саме ця частина волосини, яка знаходиться під шкірою, – корінь – є живою, а саме волосся, що росте поверх шкіри – не живою.

Людина народжується на світ вже з фолікулами всіх волосин, які будуть з’являтися на голові. Від зміни щільності фолікулів залежить ріст волосся і їх тип. Практично жоден фолікул не зруйнується, якщо процес росту волосся буде протікати нормально. Первинний волосяний покрив з’являється вже у плода, що знаходиться в утробі матері. Він зникає поступово після народження, переходячи в пушок, який потім замінюється довгим і жорстким волоссям.

Курчавість волосся залежить від форми цибулини. З круглих цибулин виростає пряме волосся, з овальних – кучеряві або хвилясті, з цибулин в формі квасолини виходять кучеряві, жорсткі. У розрізі волосся має три шари – зовнішній – кутикулу, серединний м’який – медулла, і корковий.

Кутикула – лускатий шар, тонкі, плоскі, ороговілі клітини, що складаються з білка – кератину.

Медулла – м’яка речовина, в повному обсязі ороговілі сплющені круглі клітини, які з віком розщеплюються, що і робить волосся тонким і ламким. Корковий шар, що складається з ороговілих клітин, забезпечує волоссю пружність і еластичність. Його маса досягає 90% загальної маси волосся. У корковому шарі знаходиться барвник – пігмент, званий меланін. Він буває чорний, жовтий, рудий. Колір волосся окремої людини залежить від того, як поєднуються ці кольори в складі волоса. Меланін не розчиняється у воді, але досить добре розчиняється в лугах, кислотах, окислювачах, що і дає можливість змінювати колір волосся штучним шляхом.

Кератин – білкове з’єднання, захисний шар волосини, що утримує блиск і дає мастило волоссю, що виділяється сальними залозами, які прикріплені до волосяного мішечка. Поєднання кератину і меланіну визначає різні якості волосся конкретної людини – колір, еластичність, міцність, здатність утримувати вологу, здатність до фарбування і багато іншого. Саме на кератин і впливають багато сучасних косметичних засобів для волосся, що розробляються фахівцями з метою зберегти природну структуру волосся, поліпшити її, а у випадках її порушення – відновити.

З хімічної точки зору волосся являє собою складне з’єднання, що складається з кисню, вуглецю, азоту, водню і сірки. У процентному відношенні найбільше в волосі міститься вуглецю – майже 50%. Чим волосся товстіше, тим його менше. Найтовстіше волосся – руде, найтонше – світле. У брюнетів товщина волосся середня. У блондинів на голові близько 140 000 волосин. У бороді кількість волосся в 5-6 разів менше, ніж на голові. Волосин на віях: 150-200 на верхній повіці, на нижній вони рідше: 75-100 волосин.

Тривалість життя волосся - приблизно чотири роки. Швидкість росту волосся в день в середньому становить 1/2 мм. Максимальна довжина волосся, якщо не брати до уваги виняткові випадки, 80 см. У старості ріст волосся сповільнюється. Що стосується швидкості росту волосся на інших ділянках тіла, то дуже швидко росте волосся на бороді і дуже повільно на бровах.

З ряду причин волосся випадає. Після кожного розчісування на гребінці залишається невелика кількість волосся (30-40), що вважається цілком нормальним явищем. На голові випадання волосся відбувається кожні 2-4 роки.

Типи волосся

Збереження волосяного покрову, здоров’я волосся – проблема, якій людина приділяє увагу протягом всього життя. Наявність волосся, тим більш красивого і неушкодженого, важливо для самовідчуття людини так само, як і наявність здорових зубів, шкіри, шлунка та ін.

Рішення проблеми полягає в підтримці нормального стану волосся.

За цим стоїть чимало факторів: і загальний стан здоров’я, і настрій, і якість харчування, і головне – постійний хороший догляд за ним.

Перш за все потрібно правильно визначити тип свого волосся: сухі вони, жирні або нормальні. Нормальне волосся досить густе, еластичне, гладке, блискуче, без посічених кінчиків, з нормальним шаром жирового покриву. Сухе волосся має знижене саловиділення, воно тонше нормальних, ламке, січеться, схильне до впливу різних атмосферних явищ. Жирне волосся – волосся з надмірним салоутворенням. Воно надмірно еластичне, погано поглинає воду, склеює в некрасиві пасма з підвищеним блиском, що надає зачісці неохайного, відштовхуючого вигляду. З урахуванням особливостей волосся застосовують форми і засоби догляду за ними. Але навіть нормальне волосся може захворіти, стати сухим, ламким під впливом сонця, морської або жорсткої води, після стресу, хвороби, фарбування, хімічної завивки і ін. Однак здоров’я волоссю можна повернути, знаючи, що і як робити.

Дуже важливо розуміти, що доглядати за волоссям, як і за будь-якою іншою частиною тіла, потрібно постійно. Не можна доглядати за волоссям місяць-другий, а потім забути про це, сподіваючись, що воно до кінця життя буде здоровим. Будьте послідовними і забезпечуйте волоссю належний догляд.

Крім того, протягом життя стан нашого волосся, як наслідок стану організму, змінюється в залежності від гормонального фону, від супутніх захворювань, від навколишнього середовища та іншого.

Для грамотного і ефективного догляду за волоссям важливо правильно визначити свій тип волосся, так як в противному випадку є ризик погіршити його стан.

Засоби по догляду

На сьогоднішній день найголовніший борець за чистоту і здоров’я волосся – шампунь. Необхідно підібрати шампунь, який призначений для вашого типу. Позитивними результатами використання шампуня можна вважати чисте волосся, відсутність на них жиру, блиску волосся після їх висихання, воно добре розчесується і слухняне, відсутнє роздратування шкіри голови. Щоб зрозуміти, що даний шампунь вам не підходить, досить одно-дворазового застосування, а ось для того, щоб прийти до висновку, що цей шампунь саме для вас – необхідно регулярно користуватися ним хоча б протягом декількох тижнів. Крім того, хороший шампунь повинен знімати статичну електрику з волосся, а головне – компенсувати втрату білків, вологи і поживних речовин.

Після використання шампуню рекомендується нанести на волосся ополіскувач або кондиціонер. Вони можуть бути змиваючими або незмиваючими. Кондиціонер згладжує, позбавляє від статичної електрики, полегшує розчісування. Кондиціонер потрібно наносити тільки на волосся, уникаючи коріння і шкіри голови.

Для більш тривалого ефекту існують маски – вони наносяться на волосся на 15-20 хвилин 1-2 рази на тиждень.

Також є величезна кількість додаткових засобів по догляду за волоссям: бальзами, спреї, лосьйони, пілінги шкіри голови, креми, сиворотки і флюїди та цілі комплекси. Уважно читайте склад, підбирайте ці засоби виключно під ваш тип волосся.

Дієві способи поліпшити стан волосся

Крім засобів по догляду за волоссям дуже важливо приділяти їм особливу увагу у вигляді ранкової зарядки для поліпшення мікроциркуляції, самомасаж голови, приведення в порядок шийно – комірцевої зони.

Масаж голови – корисна процедура для стимуляції кровообігу і поліпшення живлення волосся. Ця процедура з’явилася ще в античні часи, але і до цього дня застосовується безліч технік масажу, які корисні і з терапевтичної, і з косметичної точки зору. Сьогодні масаж використовується з метою зняти напругу і досягти релаксації, але поліпшення стану волосся – не менш важливий бонус цієї процедури.

Масаж вирішує багато проблем, пов’язаних з волоссям і шкірою голови: лупа, випадіння і ламкість волосся, надмірна сальність або сухість шкіри, себорея, погіршення стану волосся.

Ефект від масажу голови і шиї націлений на посилення кровообігу і обмінного процесу, що призводить до:

- поліпшення харчування коренів волосся

- вирішенню проблем зі шкірою голови (зменшення лупи, відновлення балансу зволоженості)

- поліпшення зовнішнього вигляду (волосся стає блискучим, об’ємним і сильним)

- активізації росту волосся.

Одним з високодієвих способів налагодити стан волосся є гомеомезотерапія (мезотерапія) – насичення організму вітамінами і мікроелементами, а також боротьбою з хронічними стресами, які ведуть до величезних проблем, аж до випадіння волосся. На допомогу стануть препарати Ньюрексан, Нервохеель або квіти Баха Ресурс Ремеди.

Мезотерапія рекомендується при:

- випадінні волосся

- себореї

- жирності шкіри

- виснаженні і поганому рості

- погіршенні загального стану волосся

На сьогоднішній день існує досить багато професійних косметичних процедур, що дозволяють повернути волоссю здоровий вигляд навіть при досить сумному стані. Не бійтеся пробувати нові засоби і технології для збереження природної краси волосся. Уникайте травмування шкірного покриву, перепадів температури і миття волосся без необхідності. Підтримуйте правильну роботу всього організму, приймаючи вітаміни в міжсезоння для запобігання стресів, а правильний спосіб життя стане ще одним значним внеском у здоров’я вашого волосся.