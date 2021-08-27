Амарант — «золоте зерно» для організму

У чому ж його цінність?

В натуральній косметології відомо чимало успішних продуктів, створених на основі Суперфудів — рідкісних і екзотичних харчових продуктів, виключно багатих цінними речовинами. Один з найуспішніших прикладів — використання в косметиці амарантового масла.

Коли іспанські конкістадори вперше вступили на землю Мексики, вони звернули увагу на рослину хуаухтлі, яке служило місцевим жителям — ацтекам — основною зерновою культурою. Хуаухтлі досягало 2 метрів у висоту, його ефектне велике листя могло бути жовтим, червоним або зеленим, а на верхівці красувалося пишне суцвіття-зонтик, яке до моменту збору врожаю наповнювалося безліччю насінням загальною вагою до 1 кг.

Рослина була надзвичайно невибагливою, врожайною і легкою в культурі. Чудова рослина, яку колонізатори назвали амарантом (з грец. — «нев’януча»), відігравала важливу роль у суспільному та релігійному житті ацтеків: її зерном платили податки, а на щорічному святі її змішували з медом і робили ритуальні статуетки.

Незважаючи на очевидну користь амаранту, європейські завойовники заборонили корінним народам Латинської Америки обробляти її. Дивовижний злак зберігся в важкодоступних гірських місцевостях і лише в 1970 роках був знову введений в культуру. Відновленню посівів амаранту сприяла незвичайна стійкість його насіння — вони могли зберігати схожість протягом декількох десятиліть.

Численні дослідження останніх років довели високу харчову цінність амаранту, а також уточнили склад його масла. Виявилося, що завдяки своєму унікальному складу амарантове масло можна використовувати не тільки як харчовий інгредієнт, але і як основу для омолоджуючої косметики.

Сквален

Для тканинного дихання

Насіння амаранту багаті маслом, вони містять до 10% сквалену. Цей ненасичений вуглеводень є одним з природніх компонентів секрету сальних залоз людини — шкірного себума.

Розподіляючись по поверхні шкіри, себум захищає її від втрати вологи і забезпечує її еластичність. Крім того, він має протимікробну властивість і сприяє доставці жиророзчинних речовин в глибокі шари шкіри.

Крім цього сквален бере участь в процесах тканинного дихання. Спочатку це з’єднання було виділено з печінки глибоководної акули, яка живе в умовах крайнього дефіциту кисню. При такій вираженій гіпоксії ряд окислювально-відновлювальних реакцій здійснюється не за рахунок окислення киснем, а за рахунок перенесення електронів у ході інших реакцій, в тому числі перетворення ненасиченого вуглеводню сквалена в його насичену похідну сквалан. Цей процес отримав назву анаеробне дихання.

Відомо, що такі реакції відносяться до найдавніших еволюційним механізмам енергообміну, що виникли ще тоді, коли кисню в земній атмосфері було значно менше, ніж зараз. В даний час анаеробне дихання відіграє допоміжну роль, сприяючи протіканню обмінних процесів при тимчасовому дефіциту кисню. Зокрема, рослинам воно допомагає не загинули в умовах тимчасового перезволоження через весняні підтоплення.

Якщо говорити про косметичні засоби, то здатність сквалена компенсувати дефіцит кисню і забезпечувати енергетичний обмін в тканинах дуже багато важить при розробці продуктів для людей, що живуть у великих містах або зонах промислового забруднення, атмосфера яких погіршується через викиди підприємств або транспортних вихлопів.

Сквален в складі косметики корисний і тим, хто курить, малорухливим людям і людям старшого віку, в чиїх тканинах сповільнюється метаболізм. Істотні переваги сквалена, отриманого з амарантового масла, — його доступна ціна, гіпоалергенність і низький дратівливий потенціал. В ході клінічних досліджень він визнаний цілком безпечним косметичним інгредієнтом.

Універсальний антиоксидант

Ще одна примітна властивість амарантового масла — високий вміст в ньому токоферолов і токотрієнолів. В маслі амаранту міститься майже 2% токоферолів (вітаміну Е), що для рослинних масел є рекордним показником. Біологічна завдання даних сполук — перешкоджати окисленню рослинних масел і сприяти збереженню насіння. Ймовірно, саме настільки значна кількість антиоксидантних компонентів пояснює незвичайну здатність зерна амаранту зберігати схожість протягом довгого часу.

У складі косметики токофероли також забезпечують антиоксидантну дію, захищаючи шкіру від вільнорадикальних пошкоджень під дією ультрафіолетового випромінювання та інших негативних факторів. Таким чином, амарантове масло в складі косметики проявляє подвійні захисні властивості, виступаючи в якості і антигіпоксанту, і антиоксиданту.

Існують чудові корисні способи використання амаранту не тільки в косметичних засобах, а і в їжі, наприклад на сніданок. Амарант містить масу важливих для діяльності людського організму вітамінів, мікроелементів і мінералів. До того ж, він є дієтичною їжею. Тому він ідеально підходить для приготування сніданку — після вживання такої їжі ви будете почувати себе чудово протягом усього дня. Ваш організм буде наповнений енергією, а мозок залишатися ясним і працездатним навіть якщо цілий день вам доведеться займатися монотонною або важкою розумовою роботою!

Тут вас чекає маса цікавих варіантів приготування поживного сніданку — насіння або пластівці амаранту можна змішати з наступними продуктами: мюслями, горіхами, фруктами, сухофруктами, медом, йогуртом, сиром і т.д.

До того ж, ви можете просто додати амарантові насіння в звичну вівсянку.

Такий сніданок буде набагато корисніше, ніж ранкові бутерброди або тости. Він набагато краще насичує, адже в ньому міститься мало вуглеводів, але багато волокон. Це своєрідна енергетична бомба — ви будете набагато довше зберігати енергію. І не тільки фізичну, а й розумову. Тому, якщо бажаєте, щоб ваш день пройшов легко і активно, спробуйте такий варіант амарантового сніданку.

Бонус від мене – корисний рецепт сніданку для оздоровлення організму. 500 гр гречки білої 250 гр насіння льону 150 гр насіння амаранту Всі інгрідієнти слід подрібнити та змішати З вечора залити кефіром 1-3 столові ложки цієї суміші. Вранці споживати як сніданок додавши горіхи, ягоди, фрукти і т.д.

А взагалі — дайте волю своїй фантазії і не обмежуйте себе, тоді ви зможете створювати дивовижні сніданки. Різноманітні, поживні і смачні!