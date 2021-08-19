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Податок на видатки

Слуги підготували народу черговий податковий подарунок!

Кабінет міністрів розробляє законопроєкт, який надасть Державній податковій службі право  перевіряти походження грошей українців на видатки і  "цінні активи", у разі, якщо громадянин не зможе  пояснити, – примусити заплатити додаткові податки інакше великі штрафи і кримінальна справа!

Про це заявив голова Комітету фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради слуга Данило Гетманцев в інтерв'ю одному з телеканалів.

Фото: honey-ukraine.com

Нова геніальна ідея влади – податок на витрати, який начебто буде поширюватись тільки на "цінні активи".

По-перше, сам термін "цінні активи" є дуже розпливчастим. Під це визначення можна підвести все, що завгодно – від холодильника до автомобіля. Он подивіться на верифікацію субсидій, там цінним активом вважають навіть собаку…

По-друге, у нас уже є податок на витрати – ПДВ. У тій формі, в якій він у нас запроваджений – це і є податок на витрати, бо він платиться кінцевим споживачем з усіх товарів, які ним купуються. Навіть бабуся зі своєї маленької пенсії 20% податок на витрати сплачує, коли купує буханець хліба чи пляшку кефіру.

Якщо хтось забув, то ПДВ є у нас бюджетоутворюючим і складає приблизно третину дохідної частини бюджету. Одночасно він є основним інструментом перекачування грошей з нижніх щаблів економіки – у верхні (сиречь, гаманці олігархів) через непрозору і корумповану процедуру повернення ПДВ.

Якщо ввести іще один податок на витрати – то це буде не просто подвійне оподаткування. Це відразу ляже (в кращому випадку - піде в тінь, але це нічим не краще) весь внутрішній ринок промислових товарів - і бюджет буде отримувати гроші тільки від найпростіших видів товарів, які складають критичний кошик споживання. Після чого доведеться ввести додатковий податок на харчі і сплату комуналки – а потім, вводити продрозверстку.

Починають як завжди не з того боку, тиснуть податками на пересічених громадян, а про чорні офшорні дірки куди олігархи вимивають за даними Нацбанку щороку 10-11 млрд доларів чомусь забули…

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
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