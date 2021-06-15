МВФ розпочав аналіз закону про податкову амністію на предмет наявності запобіжників відмивання коштів

Законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії Рада ухвалила сьогодні.

Експерти Міжнародного валютного фонду вже аналізують ухвалений сьогодні закон про податкову амністію на предмет неможливості його використання для відмивання коштів та корупції, а також щодо ефективності процедур перевірки.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Будь-який законопроект про податкову амністію має містити потужні запобіжники, які унеможливлюють відмивання коштів та корупцію", - сказав він.

"Законом також мають бути впроваджені надійні процедури ретельної перевірки з метою недопущення зловживань публічними діячами, їхніми родичами і тісно пов'язаними особами", - додав Люнгман.

Як повідомляли, Верховна Рада 15 червня ухвалила за ініціативою президента закон про податкову амністію з поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів, який впроваджує можливість задекларувати свої активи для фізосіб із 1 вересня 2021 року.

Документ передбачає проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб із 1 вересня 2021 року і до 1 вересня 2022 року. Водночас декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (в редакції до першого читання пропонувалося зазначити 2005 рік).

"Одна з цілей цієї амністії - повернення коштів, які резиденти вивели за кордон і які там залишаються у наших резидентів. Для цього впроваджуємо для коштів, які залишаються за кордоном, ставку 7% або 9%. Для коштів, які вони повернуть в Україну і задекларують, ставка 5%", - зазначив із парламентської трибуни голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Закон передбачає сплату збору з грошової вартості задекларованих активів за такими ставками: 5% - загальна ставка, 7 і 9% - щодо активів, розміщених за кордоном, 2,5% - за ОВДП, придбаними з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання декларації.