Полтавські фермери закликали президента провести референдум про землю

Учасники велелюдного народного віча, яке відбулося у Полтаві, ухвалили звернення до президента Володимира Зеленського, в якому закликають провести референдум щодо продажу землі та до його проведення не вводити в дію вже ухвалені «земельні» закони.

У зібранні проти розпродажу сільськогосподарських земель, організованому за ініціативи партії «Республіка», Полтавського відділення Асоціації фермерів і приватних землевласників та партії «Батьківщина», взяла участь Юлія Тимошенко.

Учасники віча у своєму зверненні вимагають від президента організувати максимально широке, відкрите, рівне та компетентне громадське обговорення пропозицій щодо правил поводження з сільськогосподарською землею, після чого обов’язково винести це питання на всеукраїнський референдум.

Також у зверненні міститься вимога скасувати та не вводити у дію вже ухвалені законодавчі акти – про обіг сільськогосподарських земель, а також ввести мораторій на прийняття подібного законодавства – до відповідного рішення референдуму. Вказане звернення буде передано губернатору Полтавщини.

На переконання Юлії Тимошенко, велелюдне зібрання на Полтавщині може стати початком національного руху аграріїв, які в усіх областях України проводитимуть подібні збори задля захисту української сільськогосподарської землі.

«Наша команда разом з Асоціацією фермерів утворили великий антирейдерський штаб для того, щоб боротися разом з людьми. Тримаючи зв’язок через всі можливі канали комунікації, якщо нам повідомлятимуть, що хоча б одного фермера торкнулися незаконні махінації з землею, ми будемо гуртуватися по всій країні та захищати кожного. Це фактично буде самозахист. Ми будемо йти в суди, надавати наших юристів, які вміють фахово воювати, і будемо захищати кожного, проти кого буде задіяний механізм позбавлення землі», – зазначила Юлія Тимошенко.

Під час виступу вона закликала людей не продавати свої паї і таким чином виграти час, який знадобиться для відновлення справедливості.

Лідерка «Батьківщини» пообіцяла передати ухвалене учасниками віча звернення керівнику держави через канцелярію Офісу президента, а також зачитати його у четвер, 17 червня, з трибуни Верховної Ради України, щоб депутати знали про думку людей, які живуть і працюють на землі.