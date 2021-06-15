“Батьківщина” оскаржить в Конституційному Суді законопроєкт про податкову амністію

Юлія Тимошенко обурена, що звичайні люди повинні будуть сплачувати податки на майно в деклараціях, а депутати ні.

За красивою назвою – про податкову амністію – «слуги народу» приховали закон, яким змусять людей заплатити від 5 до 9% податку на їхнє майно і заощадження.

Так Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко охарактеризувала ухвалений законопроєкт №5153.

«Їхня ідея полягає в тому, що після ухвалення та підписання президентом цього закону кожен громадянин України муситиме заповнити декларацію, а потім заплатити податок від 5 до 9% на все майно та заощадження. Це не просто знищення середнього класу, це зачистка України», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» обурилася, що декларування для депутатів і чиновників усіх рівнів відбулося без будь-якого оподаткування, до декларацій можна було вносити все: від маєтків до церков, а для народу декларування передбачає сплату податків.

«Це побори, це не легалізація, це просто приниження людей, щоб забрати останнє. В законі написано, що декларування добровільне, але якщо не задекларував, то буде кримінальна справа по статті. Так «слуги народу» розправляються зі своїм народом», – зауважила Юлія Тимошенко, додавши, що ухвалений закон команда «Батьківщини» оскаржуватиме у Конституційному суді.