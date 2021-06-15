Зеленський анонсував ще кілька законопроєктів проти олігархів

Президент Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про олігархів є тільки першим із ряду законодавчих ініціатив з цього питання.

Про це він сказав на пресконференції в рамках форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Я дійсно поважаю великий бізнес і в принципі будь-який бізнес, бо й сам 20 років працював у бізнесі. Коли я займався бізнесом, я ніколи не просив підтримки держави. Якщо ви починаєте користуватися державою і державним бюджетом, впливати на чиновників, депутатів - це не є ринкова економіка, це не справедливо. Через ці важелі ви є олігархом", - сказав Зеленський.

За його словами, держава налаштована позбавитись від олігархів, тому що це потрібно для позитивного іміджу України та хорошого бізнес-клімату.

Першим кроком на цьому напрямку, є створення реєстру олігархів.

"У нас є зрозумілий план. Цей закон про деолігархізацію - перший потужний крок, далі буде ще декілька законодавчих ініціатив, вони будуть легшими... Це як земельна реформа - десять законів прийняли, але ще не все. Кадастри, реєстри - багато що треба зробити. Так само й тут, буде ще пару законодавчих ініціатив, які допоможуть позбавитися олігархату", - сказав Зеленський.

На його думку, визнання бізнесмена олігархом буде клеймом. "Ви побачите ставлення до людей, які стали в Україні олігархом, за кордоном. Які серйозні бізнес-інституції будуть з ними працювати?" - сказав президент.

Він впевнений у підтримці Верховною Радою цього законопроєкту, але у крайньому випадку готовий до референдуму з питання олігархів.

"Але якщо раптом так станеться, що парламентарі захочуть перетворитися з законників у бізнесменів, то я буду чекати підтримки в суспільстві", - сказав він.

Нагадаємо, 15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавития від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №5559 було внесено до Верховної Ради 2 червня.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у реєстр олігархів точно попадуть Петро Порошенко та Ігор Коломойський.

Опозиційна партія "Європейська солідарність" вважає, що законопроєкт про олігархів направлений особисто проти її лідера Петра Порошенко.