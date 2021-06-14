Зеленський: Україна щодня доводить, що готова бути в НАТО більше, ніж більшість країн ЄС

Через те, щоу нас сім років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в Альянс.

Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні Україна ближча до отримання Плану дій щодо членства в НАТО, ніж будь-коли.

Про це він заявив у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press.

"Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу. Через те, що, на жаль, у нас сім років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це - безпека, це захист для їхніх дітей", – наголосив Зеленський.

На його думку, за останній рік позиція західних партнерів щодо підтримки України стала міцнішою, однак лідери європейських країн "як і раніше, часто керуються своїми внутрішніми інтересами".

За словами Зеленського, західні країни мають усвідомити, що війна на українських кордонах та на тимчасово окупованих територіях України – це також війна в Європі, а українці вмирають "за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і ЄС".

Зеленський також зауважив, що енергетичній безпеці України та всієї Європи загрожує проєкт "Північний потік – 2", який, по суті, є зброєю Росії.

Президент нагадав, що під час нещодавньої телефонної розмови з Джо Байденом він отримав запрошення відвідати з візитом США наприкінці липня. Під час зустрічі Зеленський сподівається обговорити питання надання Україні ПДЧ в НАТО, економічну підтримку, а також безпекову ситуацію на сході країни.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі стартує саміт НАТО. Це перший такий захід для Байдена в якості президента США

16 червня у Женеві у межах свого візиту до Європи Байден зустрінеться з Володимиром Путіним.