Байден виступив проти спільної пресконференції з Путіним після зустрічі в Женеві

"Одиночна пресконференція - відповідний формат, щоб чітко поінформувати вільні ЗМІ про теми, які були підняті на зустрічі".

Президент США Джозеф Байден дасть окрему пресконференцію за підсумками переговорів з Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.

Про це повідомив представник Білого дому, передає Deutsche Welle.

"Одиночна пресконференція - відповідний формат, щоб чітко поінформувати вільні ЗМІ про теми, які були підняті на зустрічі, - як про ті, за якими у нас може бути згода, так і про ті, які викликають у нас серйозне занепокоєння", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, Байден зустрінеться з Путіним 16 червня у Женеві у межах свого візиту до Європи.