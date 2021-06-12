У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
У потязі Рахів-Київ пасажир впав з верхньої полиці і через кілька годин помер (оновлено)
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Павелко повідомив про "переможний компроміс" у переговорах з УЕФА щодо форми збірної України
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
В Росії заарештували колишнього директора департаменту закупівель МВС часів Захарченка
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Шотландська збірна не стане на коліно перед матчами Євро-2020
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
Киянин намагався виростити полуницю і обвалив балкон
ГоловнаСвіт

Байден виступив проти спільної пресконференції з Путіним після зустрічі в Женеві

"Одиночна пресконференція - відповідний формат, щоб чітко поінформувати вільні ЗМІ про теми, які були підняті на зустрічі".

Байден виступив проти спільної пресконференції з Путіним після зустрічі в Женеві
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден дасть окрему пресконференцію за підсумками переговорів з Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.

Про це повідомив представник Білого дому, передає Deutsche Welle.

"Одиночна пресконференція - відповідний формат, щоб чітко поінформувати вільні ЗМІ про теми, які були підняті на зустрічі, - як про ті, за якими у нас може бути згода, так і про ті, які викликають у нас серйозне занепокоєння", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, Байден зустрінеться з Путіним 16 червня у Женеві у межах свого візиту до Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram

Читайте також