У МЗС розповіли, коли Зеленський може зустрітися з Байденом

Йдеться про офіційний візит президента в США.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом США Джозефом Байденом в кінці липня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Обговорюється дата в кінці липня", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про офіційний візит президента в США.

"Це буде офіційний повноцінний візит, в рамках якого буде не тільки зустріч з президентом Байденом, а й ряд інших заходів", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Байден зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним 16 червня у Женеві у межах свого візиту до Європи.

Напередодні, 7 червня, Джозеф Байден провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.