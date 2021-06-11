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Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини проти COVID-19

Про це прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала під час телефонної розмови з президентом Зеленським.

Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини проти COVID-19
Фото: Unisef

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Данія Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави поінформував очільницю уряду Данії про безпекову ситуацію на Донбасі та біля кордонів України. Він наголосив, що зберігається високий рівень загрози, адже наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння від українських кордонів.

Президент подякував Данії за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський акцентував увагу на важливості збереження міжнародного тиску на Росію задля досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

Співрозмовники обговорили практичну взаємодію щодо підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО та в межах європейської інтеграції.

Метте Фредеріксен розповіла Зеленському, що Данія готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.

Володимир Зеленський підтвердив запрошення Прем'єр-міністру Данії відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо,раніше Україна попросила уряд Німеччини розглянути питання передачі їй надлишкових вакцин від COVID-19.

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