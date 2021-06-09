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Україна просить Німеччину поділитися надлишками вакцини від ковіду

Німеччина вже погодила передачу Україні апаратів штучного дихання і техніки.

Україна просить Німеччину поділитися надлишками вакцини від ковіду
Фото: mfa.gov.ua

Україна просить уряд Німеччини розглянути питання передачі їй надлишкових вакцин від COVID-19.

Про це на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччині Гайко Маасом заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я звернувся до Гайко з проханням розглянути можливість збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передачі їх в Україну. Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання", - сказав Кулеба.

Зі свого боку Маас пообіцяв, що Німеччина передасть Україні апарати штучного дихання і техніку. Відповідна допомога буде здійснена через європейський механізм захисту від катастроф.

"Ми є другим донором за кількістю вкладених коштів в систему Covax. Ми раді, що 20 млн доз вакцини ми зможемо передати, і будемо збільшувати цю цифру", - додав Маас.

Нагадаємо, 17 травня виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор закликала країни "Великої сімки" і Євросоюзу передати надлишки вакцин від CОVID-19 програмі COVAX для вакцинації населення бідніших країн.

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