ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat

Розслідувачі стверджують, що за Биковим стежили ті самі ФСБвці, що і за Навальним.

Розслідувачі Bellingcat і The Insider заявили, що співробітники ФСБ Росії можуть бути причетними до отруєння відомого письменника і літературознавця Дмитра Бикова навесні 2019. Вони стверджують, що встановили зв'язок між раптовим і сильним погіршенням самопочуття Бикова і співробітниками ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які, ймовірно, отруїли опозиціонера Олексія Навального і журналіста Володимира Кара-Мурзу.

Журналісти The Insider заявляють, що ФСБ стежила за Биковим протягом року, аж поки у квітні 2019 письменник не відчув раптове і гостре погіршення здоров'я під час поїздки регіонами.

Стеження за Биковим помічала і його дружина Катерина Кевхішвілі. За її словами, у травні 2018, за рік до отруєння, вона помітила навпроти будинку чоловіка з біноклем, але після цього підозрілих інцидентів не було.

За даними розслідування, коли Биков у травні 2018 летів з Москви в Уфу за ним полетіли офіцери Другої служби ФСБ (боротися з екстремістами і терористами) Володимир Паняєв та Валерій Сухарєв (під паспортом Миколи Горохова).

Наступного разу Паняєв і Сухарєв полетіли за Биковим у листопаді 2018 року в Ростов. Обидва рази вони поверталися в Москву зразу після повернення письменника.

"Наступного разу чекісти відправляться за письменником тільки в квітні 2019 року. Незадовго до цієї поїздки, у ніч на 5 квітня 2019 року, у Катерини Кевхішвілі стали одночасно зламувати всі месенджери. Успішно вдалося зламати тільки Telegram. Пізніше в той же день Паняєв і Сухарєв купують квитки до Ростова, куди Биков планував летіти, щоб прочитати дві лекції. Як завжди, ФСБшники прилетіли другим рейсом, але в той же день (6 квітня), і повернулися у Москву 8 квітня", - йдеться у розслідуванні.

13 квітня Биков мав летіти в Новосибірськ на Тотальний диктант. Партнери цього заходу обрали для письменника готель Domina. У цей же готель мала заселитися Марія Певчіх (колега Навального по Фонду боротьби з корупцією) у серпні 2020 перед приїздом Навального, але помітила стеження. При заселенні в готель їй ставили дивні, на її погляд, питання, також їй не сподобалося, що її номер має спільний з іншим номером балкон, тож вона вирішила виселитися після відмови змінити кімнату. Однак білінги Олексія Олександрова, якого вважають одним із отруювачів Навального, показали, що він у той день був близько цього готелю.

13 квітня 2019 Биков з дружиною заселилися в "Доміну". На той момент Паняєв і Іван Осипов (співробітник ФСБ, який контактує з співробітниками центру "Сигнал", який, як стверджується у розслідуванні, працює з нервово-паралітичними речовинами) вже були в Новосибірську під іменами Володимир Алексєв і Іван Спиридонов.

Після Тотального диктанту Биков з дружиною повернулися до готелю. Биков на наступний після заходу день почувався добре, 15 травня прилетів у Єкатеринбург, де виступав з лекцією, а 16 квітня дружина письменника помітила підозрілого чоловіка в готелі за сніданком. Після цього подружжя відправилося в аеропорт, щоб летіти в Уфу. На шляху до гейта Биков відчув погіршення самопочуття і нудоту. Таким чином, йдеться у розслідуванні, між пробудженням Бикова і першими симптомами минуло приблизно 2,5 години - як і у випадку з Навальним і майже стільки ж, скільки у випадку Кара-Мурзи.

Зразу після того, як літак піднявся у повітря, письменнику погіршало. У нього почалася блювота, він важко дихав і втрачав свідомість. Він ліг на підлогу літака, як робив і Навальний, аргументуючи тим, що так легше.

Після приземлення Биков не міг сам встати, потім у нього порушилося мовлення, він не міг сказати нічого зв'язного, але розумів, що говорять інші.

Після того, як літак Бикова сів в Уфі, офіцер Сухарєв, який тоді був у Сочі, купив квитки на найближчий рейс до Москви.

"Сам Биков стверджував, що його відчуття дуже схожі на ті, які описував Навальний. Але збігалися не тільки симптоми, а й поведінка влади, яка не хотіла допустити перевезення Бикова до Москви", - стверджують розслідувачі.

"Нова газета", де працює письменник, сама оплатила літак з реаніматологами.

"І вже коли "Як-40" вилетів з Красноярська і до Уфи лишалося годину летіти, "з МОЗ надійшла команда розвернути літак в Москву". Пілот зв'язався з лікарнею і повідомив, що через 10 хвилин він повинен буде підкоритися і розвернутися", - зазначено в розслідуванні.

Після цього редакція підключила зв'язки і пілоту дали дозвіл продовжити політ до Бикова.

Розслідувачі стверджують, що у письменника було багато схожих симптомів із Навальним. Це гіпергідроз (незвичне потовиділення) та зниження обсягу циркулювання крові при збереженні звичайного ритму серцевих скорочень.

"У Бикова також були схожі лабораторні зміни глікемічного профіля..., але лікарі це списали на те, що в Уфі Бикову вводили багато барбітуратів. Після кількох днів у комі Биков прийшов до тями і залишався деякий час у тій же дезорієнтації, яка спостерігалася і в Навального", - зазначили в The Insider.

Лікарі не дійшли до однозначного діагнозу. Як і у випадку з Навальним, вони розглядали версію, пов'язану з декомпенсацією діабету на тлі інфекції. Але ця версія не підтвердилася.

Паняєв, Сухарєв і Осипов не відповіли на запити The Insider і Bellingcat про коментар. Биков сказав, що у нього немає здогадок про можливі мотиви інциденту.

Дмитро Биков позиціонує себе як представника опозиції до чинної влади в Росії.