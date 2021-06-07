ФСБ заявила про видворення з Росії "агента СБУ"

Чоловіку заборонили в'їзд в РФ на 25 років.

ФСБ заявила про видворення з Росії громадянина України Олексія Семеняки, якого вважають агентом Служби безпеки України.

Про це повідомляється на сайті ФСБ.

Чоловіку заборонили в'їзд в Росію на 25 років.

Як повідомили в спецслужбі, Семеняка займався "розвідувально-підривною діяльністю в інтересах українських спецслужб". Зокрема, діяльність Семеняки начебто координували співробітники управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

ФСБ стверджує, що українець підтвердив, що тривалий час працював із СБУ і надавав їм "різнопланову консультаційну допомогу".

Попри це російська спецслужба заявила, що чоловік не встиг завдати шкоди зовнішньої безпеки Російської Федерації, тому його не затримували.

3 червня чоловік поїхав з Росії в Україну.

Олексій Семеняка є технічним радником і директором із зовнішніх зв'язків у регіоні Східної Європи і Середньої Азії інтернет-реєстратора RIPE NCC.

Фото: linkedin.com / semenyaka

Нагадаємо, що протягом весни ФСБ кілька разів заявила про затримання громадян РФ за підозрою в причетності до радикального угрупування "М.К.У.", начебто пов'язаного з Україною.

"М.К.У." до 2021 року мало фігурувало в інформаційному просторі. Однак після повернення в січні опозиціонера Олексія Навального з Німеччини прокремлівські медіа почали писати, що за протестами у Москві нібито стоїть саме ця організація разом зі Службою безпеки України.

За визначенням російських ЗМІ, "М.К.У" - це створена у 2018 році в Україні організація неонацистського напрямку під назвою "Маніяки. Культ убивць".