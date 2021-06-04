На такий крок він піде, якщо хтось домовлятиметься із народними депутатами щодо провалення законопроєкту про статус олігархів.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що якщо хтось домовлятиметься із народними депутатами щодо провалення законопроєкту про статус олігархів, він ініціюватиме проведення всеукраїнського референдуму з цього питання.

Про це він заявив у зверненні за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім", - сказав Зеленський.

Зеленський висловив здивування, що в Україні стільки "експертів з деолігархізації".

Глава держави також дорікнув, що за 30 років жоден з політиків ніколи не порушував питання олігархів.

Водночас він наголосив, що законопроєкт про деолігархізацію є лише першим кроком, який покликаний створити фундамент для протидії олігархічному впливу.

Нагадаємо, 15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №5559 був внесений до ВР 2 червня.

Законопроєкт передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, вводить визначення особи, яка має значний вплив на ЗМІ, та зобов’язує подавати “декларації” за контакти з такими особами.