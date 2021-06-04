Порошенко прийшов на допит у СБУ в справі Медведчука - Козака

Його викликають як свідка.

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув на допит до Служби безпеки України у справі нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Народний депутат Петро Порошенко з'явився на допит в 11:00", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Порошенка викликали на допит 31 травня. Але на прохання його адвокатів допит був перенесений. Його викликають як свідка в кримінальному провадженні щодо Медведчука і Козака, підозрюваних у державній зраді.

Нагадаємо, 11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Медведчуку та Козаку. Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Пізніше Медведчук заявив, що був уповноважений на переговори з бойовиками в.о. президента України Олександром Турчиновим, а пізніше - президентом Порошенком. Турчинов спростував заяви Медведчука.

Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом. СБУ також отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака, який зараз не в Україні.