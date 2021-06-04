Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"
Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах
ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Что не так с законопроектом "об олигархах"
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Данія відкликала дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe
Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова
Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Посол України в Німеччині назвав "божевільну ціль" Путіна
Посол України в Німеччині назвав "божевільну ціль" Путіна
ГоловнаПолітика

Порошенко прийшов на допит у СБУ в справі Медведчука - Козака

Його викликають як свідка.

Порошенко прийшов на допит у СБУ в справі Медведчука - Козака
Фото: qha.com.ua

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув на допит до Служби безпеки України у справі нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Народний депутат Петро Порошенко з'явився на допит в 11:00", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Порошенка викликали на допит  31 травня. Але на прохання його адвокатів допит був перенесений. Його викликають як свідка в кримінальному провадженні щодо Медведчука і Козака, підозрюваних у державній зраді.

Нагадаємо, 11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Медведчуку та Козаку. Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Пізніше Медведчук заявив, що був уповноважений на переговори з бойовиками в.о. президента України Олександром Турчиновим, а пізніше - президентом Порошенком. Турчинов спростував заяви Медведчука.

Наразі Медведчук перебуває під домашнім арештом. СБУ також отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака, який зараз не в Україні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також