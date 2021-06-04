Конгрес імені Зеленського

LB.ua побував на заході і дізнався, що думають мери про новий формат, чому на з'їзді не було Віталія Кличка і як Володимир Зеленський хоче стати хрещеним батьком децентралізації.

Володимир Зеленський любить обирати ефектні і промовисті локації для своїх промов. Не так давно свою пресконференцію за підсумками двох років на посаді він провів у ангарі «Антонова», на тлі недобудованих лайнерів . А от перший з'їзд Конгресу місцевих та регіональних влад – нового дорадчого органу при президентові України, який має стати майданчиком для спілкування з місцевим самоврядуванням і певною противагою Асоціації міст України, яку очолює Віталій Кличко , пройшов на території недобудованого Палацу спорту у Хмельницькому – на об'єкті « Великого будівництва ». Що, очевидно, мало вкотре нагадати мерам, що, попри децентралізацію, центральна влада має величезні ресурси, щоб покращити інфраструктуру міст.

Фото: president.gov.ua

Чому Хмельницький?

Місцем для з'їзду було обрано місто Хмельницький у центральній частині України. Його мер Олександр Симчишин на минулих виборах набрав 86% підтримки – це найбільший показник серед очільників обласних центрів. До речі, у Хмельницькому минулого року під час локдауну Володимир Зеленський пив каву з мером у кафе, за що був оштрафований на 17 тисяч гривень.

До самого Хмельницького добратися не дуже просто. Аеропорту немає, це не транспортний залізничний вузол. А тому дістатися з умовного Дніпра, Маріуполя, Одеси, Чернігова, Львова, Запоріжжя чи навіть Києва, м’яко кажучи, непросто.

Фото: Андрій Оленін

Дивний склад учасників

На конгрес від кожної області делегували п’ятьох представників: міського голову обласного центру, голову міської та сільської громад, голову РДА та районної ради. Кандидатів добирали облдержадміністрації. Часто їх просто повідомляли, що мусять там бути. Не в усіх навіть питали, тоді як у кожній області по 50-60 громад і від трьох до восьми районів.

Фото: Андрій Оленін Відкриття Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницькому

Від таких областей, як Вінницька, де «слуг народу» на місцевому рівні не так багато, відправили відразу трьох представників політсили: двох голів громад і голову РДА, який одночасно є депутатом обласної ради.

Тим часом у Черкаській області представники громад голосували за кандидатів, які в підсумку поїхали до Хмельницького.

Присутності в делегаціях голів райрад і РДА не зрозуміли багато голів громад. Адже райради фактично не мають повноважень, а тому, на думку голів ОТГ, повинні передати їм майно і саморозпуститись.

Але одним із питань порядку денного конгресу було саме фінансування районних рад.

Фото: president.gov.ua Під час Конгресу місцевих та регіональних влад

«Ми не будемо їх фінансувати», – заявив голова Чортківської міської громади в Тернопільській області Володимир Шматько.

Поява серед делегатів голів РДА теж викликала питання. Багатьох обурило, що чиновники, представники вертикалі президента, матимуть однакове право голосу, як і обрані народом голови громад.

Ще одне дискусійне питання – непропорційне представництво делегатів конгресу. Одночасно області з більшою кількістю населення делегують саме стільки ж, скільки й з меншою.

В ОП в подальшому обіцяють ратувати делегатів конгресу.

Президент та самоврядування

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад його секретар, заступник голови ОП Кирило Тимошенко розповів про створення Офісу місцевого самоврядування, де «представники громад можуть звернутись зі своїми проблемами в усній чи письмовій формі, або просто попити кави та їх сконтактують напряму з міністерством, яке їх питання вирішить».

Фото: president.gov.ua Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко

Також створено президію палати місцевого самоврядування Конгресу. Її очолив мер Львова Андрій Садовий. Його заступниками стали міський голова Дніпра Борис Філатов і мер Житомира Сергій Сухомлин. Також до президії увійшов виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Ця президія буде збиратись в Офісі Президента раз на місяць та надавати свої пропозиції та зауваження щодо тих чи інших питань.

«Звичайно такий майданчик потрібен. Дуже добре, що буде можливість доносити свої ідеї напряму до президента. Те, що обрали у президію Андрія Садового та Олександра Слобожана – це велика перемога. Вони точно зможуть донести всі наші побажання», – каже мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Чи ефективним буде конгрес покаже час. На думку Андрія Садового він буде ефективний, якщо на ньому вирішуватимуться питання.

Фото: president.gov.ua Андрій Садовий

«Я за життя брав участь у багатьох конгресах, частіше за все вони перетворювались на просто поговорити і все. Нам потрібно, щоб на цій платформі ми вирішували проблеми, тоді буде сенс. Ми повинні перейти від форм диктату до форм співпраці. Якщо в рамках конгресу ми збудуємо таку взаємодію, щоб почули всі громади. Ми повинні не конкурувати між собою, а об'єднатися і конкурувати зі світом. Я покладаю надії на конгрес, але за однієї умови, не буде диктату, не буде старших і молодших, а всі громади будуть рівні», – говорить Андрій Садовий.

Вже у вівторок у Дніпрі відбудеться засідання другої палати конгресу місцевих та регіональних влад, де своїх представників делегуватимуть голови ОДА та обласних рад.