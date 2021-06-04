НАБУ і НАЗК закликали ветувати зміни до закону про е-декларування

"Цей документ фактично надає індульгенцію на безкарність за зловживання задля набуття незаконних статків".

Проголосований парламентом законопроєкт №4651, яким нібито пропонується відновити покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, не лише ускладнює притягнення посадовців до кримінальної відповідальності, а й створює підґрунтя взагалі для його уникнення.

Про це йдеться спільній заяві Національного антикорупційного бюро та Антикорупційного агентства, оприлюдненій пресслужбою НАБУ.

"Згідно із нововведеннями, декларанти можуть ухилятися від декларування майна своїх близьких осіб, навіть якщо вони знають про його наявність. Ці поправки визначають, що майно членів сім’ї декларується лише за умови, якщо «член сім’ї подав відомості про такі об’єкти декларанту». Разом із тим, проголосований законопроєкт не містить санкції у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації, - що було ініціативою Президента", - зазначено в документі.

Відтак, НАЗК і НАБУ закликають президента накласти вето на законопроєкт, оскільки цей документ спотворює ідею е-декларування як інструменту підзвітності суспільству та фактично надає індульгенцію на безкарність за зловживання задля набуття незаконних статків.

"Запроваджуючи е-декларування, Україна наслідувала кращі практики розвинених західних країн, в яких декларування є елементом політичної культури та проявом поваги до громадян. Дієвість цього інструменту визначається ступенем відповідальність за його порушення, і вказаний законопроєкт має на меті звести його нанівець", - вважають в антикорупційних органах.

Напередодні Верховна Рада у другому читанні проголосувала за ініційований президентом законопроект № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

В Офісі президента заявили, що Зеленський не підпише закон про е-декларування. Там наголосили, що за недекларування майна чиновниками має бути встановлена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше політична партія "Голос" закликала президента ветувати законопроєкт про е-декларації через дві норми.