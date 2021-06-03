Робота КС блокується через розгляд земельного закону, - Тимошенко

Тупицького та Касмініна не пускають на роботу, через що, за словами лідерки "Батьківщини", суд не може розпочати розгляд справи.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що Конституційний Суд може визнати закон про продаж землі неконституційним через що, на її думку, двох відстороненних суддів Олександра Турицького та Олександра Касмініна не пропустили до зали суду. Про це вона заявила після засідання КС, де це закон розглядався.

«Враховуючи, що в Конституційному Суді, за моїми оцінками, все ж таки є більшість, щоб визнати цей закон неконституційним, сьогодні за дорученням президента Управління державної охорони силоміць завадило участі у судовому засіданні двох суддів – Голові КСУ Олександру Тупицькому і судді КСУ Олександру Касмініну. Це зроблено, щоб не допустити ухвалення Конституційним Судом законного рішення про неконституційність розпродажу сільськогосподарської землі», – переконана Юлія Тимошенко.

За її словами, саме через відсутність двох суддів КСУ головуючий у справі був вимушений перенести розгляд справи на не визначений наразі термін.

«Те, що відбувається за лаштунками Суду, переходить всі дозволені межі. Таким чином здається українська земля іноземним корпораціям і банкам. І все це очолюється президентом і «слугами народу». Але ми не плануємо здаватися. Ми йдемо вперед. Якщо КСУ, президент, ЦВК діятимуть неконституційно, то ми будемо об’єднувати народ і захищати національні інтереси на площах», – запевнила лідер «Батьківщини».