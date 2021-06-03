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“Голос” закликає президента ветувати законопроєкт про е-декларування

У партії хочуть передбачити норму позбавлення волі, а не обмеження за неподання декларації.

“Голос” закликає президента ветувати законопроєкт про е-декларування
Фото: facebook/Голос

Політична партія «Голос» закликає президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт про е-декларації через дві норми. Про цей йдеться у заві партії. 

«Ми послідовно виступали за відновлення покарання для недоброчесних чиновників і підтримували всі позитивні зміни до президентського законопроєкту. Так, проголосований сьогодні Радою частково відповідає заявленим цілям, однак ми не можемо погодитися з тим, що в позитивний загалом законопроект більшість в останній момент зашила дві токсичні норми», - заявляють у «Голосі». 

Це, зокрема, можливість не декларувати майно членів родини, якщо декларант нібито не буде повідомлений про його наявність. А також - обмеження волі за неподання декларації, а не позбавлення її, як було раніше. 

««Голос» не підтримував ці правки, які суттєво погіршують прозорість декларування чиновників. Ми маємо зробити більше. Ми звертаємося до президента із закликом заветувати законопрооєкт та повернути його на розгляд парламенту з пропозиціями, які виправлять неприйнятні норми ухваленого закону. Або «Голос» буде вимушений подавати окремий законопроєкт для усунення цих дефектів. Покаранням за брехню в деклараціях для топ-корупціонерів має бути тюрма»,- резюмували у партії. 

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