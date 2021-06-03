Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про позбавлення волі за брехню в деклараціях

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про посилення відповідальності за брехню в деклараціях або їх умисне неподання. За проєкт №4651 проголосували 307 народних депутатів. "За" голосували представники всіх фракцій, "Слуга народу" дала 219 голосів.

Законопроєкт дозволяє позбавляти волі строком до двох років та збільшити штрафи за недостовіре декларування.

Документ змінює зразу кілька положень статті 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). По-перше, у чинній редакції карають за недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів, а нова редакція вдвічі зменшує поріг настання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування - до 4,54 млн грн. По-друге, збільшується сума штрафу: зараз це від 2500 до 3000 нмг (42 500 - 51 000 грн), а у новій редакції – від 3000 до 4000, тобто від 51 000 грн до 68 000 гривень. До штрафу або громадських робіт строком від 150 до 240 годин з позбавленням права на певні посади нова редакція додає обмеження волі на строк до двох років. Таким чином нечесний декларант може отримати або штраф, або громадські роботи, або обмеження волі.

А от якщо декларант збрехав на суму більшу, ніж 2000 прожиткових мінімумів (у чинній редакції - більше 4000), то він може отримати штраф від 4000 нмг (у чинній редакції - від 3000), або громадські роботи від 150 до 240 год., або обмеження волі до двох років, або позбавлення волі на той самий термін.

За неподання декларації лишається покарання у вигляді обмеження волі. Крім того, можна не декларувати майно членів родини, якщо декларанта "не повідомили про його наявність".

Нагадаємо, у жовтні Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Зокрема, суд скасував ст. 366-1 КК України, яка передбачала позбавлення волі терміном до двох років за брехню в деклараціях.

4 грудня парламент ухвалив "компромісний законопроєкт" про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і неподання декларації. Законопроєкт встановив відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і обмеження волі, але не позбавлення.

У НАЗК назвали умови, створені цим законопроєктом, "санаторними" для корупціонерів. "Тобто, максимальне покарання — перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва. Також через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію — їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього", - пояснили в НАЗК.