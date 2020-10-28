КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування

Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Рішення опубліковане на сайті КС.

Зокрема Конституційний суд повністю скасував п. 8 ст. 11, який визначав наступне повноваження НАЗК: "здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування".

Тобто електронне декларування в Україні з сьогоднішнього дня ліквідоване.

"КС вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень", - йдеться у мотивувальній частині рішення.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС. Про це повідомив у коментарі "Українській правді" керівник НАЗК Олександр Новіков.

"Конституційний суд визнав 27 числа неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України. Не буде реєстру декларацій [з 18-ї години на сайті]", – сказав Новіков.

Він вважає, що рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалив рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

Представник президента України в КСУ, народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський вважає, що рішення КСУ було ухвалене з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що КС скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "через власні інтереси".