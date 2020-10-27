В Офісі президента відреагували на рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства

"Відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені".

Президент використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.

Про це йдеться у заяві на сайті глави держави, оприлюдненій у відповідь на рішення Конституційного суду.

У заяві на сайті ОП йдеться про те, що система електронного декларування та контролю статків посадовців і депутатів суттєво вплинула на формування в країні нових принципів політики та практики державного управління.

"Немає жодного шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості та доброчесності в політиці. На жаль, в Україні все ще є «бізнесмени від політики», які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже - чесними. Але, незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", - сказано в заяві.

У ОП нагадали, що Україна прагне до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур. На шляху до цього держава взяла на себе обов’язок подолати корупцію, зробивши національну політику чистою.

"Президент обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил. Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні на закритому засіданні КСУ скасував ст. 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також норми щодо незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про попередження корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

Представник президента України в КСУ, народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський вважає, що рішення КСУ було ухвалене з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів.