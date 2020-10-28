У справі про зґвалтування поліцейськими у Кагарлику оголошено нову підозру

У справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику оголошено нову підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Колишньому керівнику Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області повідомлено про підозру у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення його підлеглими арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини, заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин (ч. 2 ст. 146-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За даними слідства, екскерівник відділення поліції, достовірно знаючи про факт затримання 9 січня 2020 року його підлеглими двох осіб без оформлення та утримування їх упродовж ночі в підрозділі поліції пристебнутими наручниками до батареї, не вжив заходів до припинення незаконних дій поліцейських та не повідомив до компетентних органів про цей злочин.

"Докази протиправних дій колишнього посадовця поліції були здобуті в ході розслідування фактів катування та зґвалтування осіб працівниками підрозділу поліції в Кагарлику", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

27 жовтня стало відомо, що Голосіївський районний суд Києва звільнив з-під варти поліцейського Ярослава Леваднюка, який є фігурантом у справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику.

Ярослава Левандюка підозрюють у вчиненні катувань і причетності до насильницького зникнення (ч. 2 ст. 127 та ч. 1 ст. 146-1 ККУ).

Нагадаємо, 25 травня внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні 26-річної жінки. Того ж дня підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Сергія Сулиму і Миколу Кузіва затримали після того, як жінка дала свідчення про побиття і зґвалтуваннями правоохоронцями, які доправили її у відділення для дачі пояснень з приводу крадіжок.

26 травня суд заарештував поліцейських. Вони не мають права на заставу. 22 червня їм уточнили підозру - зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб (ст.152 КК) і в катуванні за попередньою змовою групою осіб (ст. 127 КК). Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК) зникло з кваліфікації.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділенні поліції. Весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділенні поліції звільнено 10 службовців.