Представник Зеленського у КСУ розкритикував рішення суду щодо антикорупційного законодавства

Рішення Конституційного суду України (КСУ) щодо визнання неконституційними низки норм антикорупційного законодавства було ухвалене з порушенням регламенту і має ознаки конфлікту інтересів.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив представник президента України в КСУ, народний депутат (фракція "Слуга народу") Федір Веніславський.

На його думку, ухвалюючи рішення про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ст. 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, КСУ, допустив ряд порушень власного регламенту.

"По-перше, проект рішення повинен бути розданий не пізніше, ніж за три дні до розгляду питання, а проект рішення був розданий суддям КС тільки вчора ввечері. І той поспіх, з яким КС ухвалює таке рішення, змушує засумніватися в об'єктивності та неупередженості суддів Конституційного суду", - сказав він.

Веніславський нагадав, що за ст. 366-1 Кримінального Кодексу звинуватили одну з суддів КСУ Ірину Завгородню.

"Тобто, на наш погляд, має місце чистий конфлікт інтересів. Якраз для того, щоб унеможливити притягнення суддів Конституційного суду України, в тому числі, до юридичної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, КС сьогодні прийняв таке рішення", - зазначив він.

За словами Веніславського, подальші роки будуть розглядатися на рівні парламенту.

Нагадаємо, сьогодні на закритому засіданні КСУ скасував ст. 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також норми щодо незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції "ОПЗЖ" від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про попередження корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.