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На Закарпатті СБУ викрила схему підкупу виборців

Вартість кожного "голосу" становила 1 тисячу гривень.

Фото: https://www.facebook.com/

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в Закарпатській області.

"За попередньою версією слідства, група осіб, серед яких раніше судимі за тяжкі злочини, організували підкуп виборців на користь одного з кандидатів. Для підтвердження вони вимагали у громадян копії їх паспортів. Вартість кожного «голосу» становила 1 тисячу гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали трьох підозрюваних, коли ті отримували частину коштів - 17 тисяч гривень. За таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на місцевих виборах.

Фото: https://www.facebook.com/

Фото: https://www.facebook.com/

Відкрите кримінальне провадження за ст.160 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до двох років.

Вирішується питання щодо затримання причетних. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ викрила депутата Сумської обласної ради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії. Депутат, за версією слідства, вимагав у керівника комунального підприємства 4 тисячі доларів США за начебто раніше надане сприяння у вирішенні службового питання.

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